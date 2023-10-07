Не только для жизни: зачем Дима Билан купил квартиру с видом на Красную площадь

Элитная недвижимость в виде загородного дома на 500 «квадратов» и квартира в столице за несколько миллионов долларов не остановили Диму Билана от покупки еще одних апартаментов.

Артист стал собственником квартиры в самом сердце Москвы, однако купил ее не только для жизни.

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Огромным плюсом новой жилплощади Билан называет ее расположение — из окон открывается вид на Красную площадь, но главное — от нее считанные минуты до Академии имени Гнесиных, где когда-то училась будущая звезда.

В планах знаменитости оборудовать студию в новой квартире и найти педагога для занятий академическим вокалом.

«Прямо горю этим. Хочу сделать классическую программу: романсы, арии. Вытащить из себя камни, которые я разбросал по жизни», — признавался Билан в YouTube-шоу «Джарахов».

Как добавил артист, переезд в его ближайших планах.