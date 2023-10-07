Анастасия Костенко впервые заговорила о поле своего будущего ребенка: дочери заказали братика

Шум вокруг Анастасии Костенко не утихает ни на минуту. В начале этого года жена Дмитрия Тарасова удивила поклонников своей новой грудью. За которой модель летала в Эмираты. Затем в Сети появились слухи о скором разводе Костенко. К счастью, обошлось без этого. А не так давно Анастасия сообщила о четвертой беременности, чем вызвала новую волну хейта.

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Некоторые из подписчиков модели выдвинули предположение о том, что Костенко делала пластику груди, будучи уже в положении. Но, как выяснилось позже, они ошиблись. Анастасия назвала предполагаемую дату рождения малыша — 21 февраля 2024 года. И стало ясно, что беременность наступила после хирургического вмешательства.

О том, кого ждут модель и футболист, пока неизвестно. Супруги только готовятся узнать об этом. А пока счастливые родители планируют гендер-пати, их старшие дети активно высказывают свои пожелания. Со слов Анастасии, дочери надеются, что будет мальчик. Особенно 3-летняя Ева. Она твердо уверена, что ее младшему братишке Алексею нужна мужская компания.

«Ева очень категорична и ждет именно брата. Милана постоянно переобувается, но вы уже слышали, как она периодически говорит: «Хочу брата, друга для Леши», — делится Костенко в соцсетях.

А вот Анастасия о своих ожиданиях пока не распространяется. Хотя ее супруг дал ясно понять, что очень хочет еще одного сына.

Источник: Telegram-канал «Не Kostenko.94»