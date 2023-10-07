Гузеева открыто высказалась о своем «тайном» браке: «Надо давать больше свободы»

64-летняя Лариса Гузеева порой бывает очень откровенной, раскрывая удивительные подробности своей личной жизни.

Однако о своем последнем муже рестораторе Игоре Бухарове она предпочитает отмалчиваться, лишь изредка подкидывая публике некоторые факты о нем.

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Звезда прожила с Бухаровым более 20 счастливых лет, родив ему дочь Ольгу в 40 лет. Она не скрывает, что между ними было всякое, но она всегда старалась сохранить эти отношения.

«Мы с мужем 26 лет вместе. Я не лезу ему под кожу, не названиваю, не проверяю. В определенный момент я поняла, что была душнилой, ногой на горле. Мы сели, поговорили, и я сказала: «Я отступаю», — рассказала Гузеева.

От желания избавиться контролировать друг друга они смогли избавиться лишь спустя десятилетия.

«Нужно давать больше свободы, ведь человек тебе не принадлежит, ты его даже не рожала», — сказала Лариса Гузеева.

Артистка старается всегда удивлять мужа, чтобы оставаться ему интересной. Она отлично осознает, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок и старается баловать его разными вкусностями собственного приготовления.

Но самое главное – Гузеева делает все, чтобы ее муж чувствовал себя рядом с ней настоящим мужчиной.

Источник: РИА Новости.