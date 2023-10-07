Меладзе оставил Брежневу без многомиллионного наследства - выставил за дверь

После развода с Константином Меладзе Вера Брежнева лишилась многомиллионного наследства в виде особняка в Тоскане.

В последнее время супруги проживали именно там. Но есть нюанс - дом композитор приобрел до брака с артисткой, поэтому по закону он ей больше не полагается.

Есть информация, что Меладзе остался после развода жить в доме, в Вере пришлось съехать.

Куда именно - пока неизвестно. Но положение у Веры незавидное. Ведь все песни, которые она исполняла - писал именно Константин. Теперь ей придется искать новые пути выхода в шоу-бизнес. А все это стоит дорого.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».