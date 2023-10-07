Счастью нет предела - теперь невеста: Каролина Севастьянова похвасталась колечком GRAFF за 2 млн рублей

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова уже не скрывает, что совсем скоро сменит свой статус. Девушка получила предложение руки и сердца от своего нового бойфренда и теперь похвасталась роскошным кольцом.

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Помолвочное колечко от GRAFF с редким желтым бриллиантом стоит в среднем 2 млн рублей и теперь красуется на том самом пальце гимнастки, и она с гордостью демонстрирует его подписчикам. А вот своего жениха скрывает уже почти год – ровно столько они с таинственным бойфрендом вместе.