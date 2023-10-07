Как только бретельки еще не затрещали: Валя Карнавал в мини-сарафанчике предъявила пышный бюст

Певица и блогер Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, после расставания с Сашей Стоуном сильно преобразилась. Она очень постройнела, сменила стиль и перешла с оверсайз на откровенные и минималистичные наряды.

Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»

Накануне перед своим концертом Карнавал показала наряд. Валя облачилась в платье, больше похожее на сорочку, и позировала в постели, выставив напоказ пышный бюст.