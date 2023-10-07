«Хочу скоро через 2 шагнуть»: Костомаров показал, как на протезах лихо покорил новую высоту на лестнице

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Фигурист быстро восстанавливается после операции.

Фигурист Роман Костомаров вернулся в Москву из Сочи, где принимал участие в ледовых шоу Ильи Авербуха. Чемпион очень быстро вернулся на лед благодаря успешному протезированию нижних конечностей. Теперь он регулярно бросает сам себе новые вызовы и преодолевает их.

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На этот раз Костомаров снял видео, как лихо поднимается по ступенькам, шагая через одну.

«Врываюсь в Московскую суету. Хочу скоро через 2 шагнуть», - похвастался фигурист.

И поклонники, поразившиеся его лихачеством, признались, что не сомневаются в том, что скоро станут наблюдать, как Роман будет покорять новые высоты.

Напомним, Костомаров полгода сражался за жизнь в одной из столичных клиник. После пневмонии у него начались осложнения, в результате спортсмену ампутировали стопы и кисти рук.

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