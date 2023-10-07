Самбурская отказалась от белья ради красивого декольте: крупный план заставил фанатов взвыть

Настасья Самбурская. Фото: соцсети

Актриса на съемках носит откровенные наряды.

Звезда театра и кино Настасья Самбурская сегодня участвует в нескольких кинопроектах, но пока рассекретила только один. Еще не состоялась премьера комедии с ее участием, как уже вовсю снимается второй сезон.

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Актриса часто радует фолловеров кадрами со съемочной площадки и на этот раз вышла на связь из примерочной. Обладательница точеной фигуры нарядилась в откровенное платье, ради красивого декольте в котором отказалась от бюстгальтера.

Настасья Самбурская. Фото: соцсети

Этот жест заставил фанатов взвыть от восторга. Самбурская в ответ на публикацию получила массу восторженных откликов и комплиментов.

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