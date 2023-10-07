«Данный эпизод практически стерся из моей памяти»: жена Славы Комиссаренко оправдалась за свое вебкам-прошлое

38-летний комик Слава Комиссаренко женился этой осенью на экс-вебкамщице Юлии Шашковой. Сам артист, как выяснилось, не знал, чем промышляла его пассия, а когда все вскрылось, то решил развестись. Поскольку она все отрицала, так и не сознавшись.

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Сама Шашкова поспешила оправдаться за свое темное прошлое. В Телеграм она написала, что уже даже и забыла про свою «работу», так как она длилась якобы недолго и очень давно.

«Много лет назад я подрабатывала вебкам-моделью. Это длилось несколько недель, и к нынешнему моменту данный эпизод практически стерся из моей памяти, потому что порицание подобных действий так или иначе заставляет тебя оставить их тайными и забыть», - написала девушка.

При этом, жена Комиссаренко подчеркнула, что у нее не было воспитания, которое бы сформировало в ней осознание, что зарабатывать надо по-другому. Между тем, по слухам, девушка зарабатывала не только видеосъемками, но и эскорт-услугами.