«Развод, трансформация, благодарность»: Вера Брежнева сделала заявление о личном

Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото: соцсети

Обнимается с неизвестным молодчиком, а ее экс-муж отдыхает в Швейцарии.

Экс-звезда группы «ВИА Гра» Вера Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе, брак с которым у нее продлился 8 лет. Певица увела маэстро их семьи, в котором росли трое детей, они жили на несколько стран, а в 2022 году сбежали в Италию. Но сохранить союз не смогли.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос…», - написала Брежнева, подтвердив перемены в личной жизни.

По слухам, у экс-супругов сейчас новые отношения. Исполнительница показала даже мужчину, с которым у нее подозревают связь.

Вера Брежнева с новым мужчиной. Фото: соцсети

Меладзе тоже не так давно рассекретил новую фаворитку. Это 22-летняя солистка «ВИА Гры» София Тарасова. Сам композитор никогда не комментирует личную жизнь. А на днях он был замечен в Швейцарии. Правда, в гордом одиночестве, и больше смахивал на отдыхающего в санатории пенсионера.

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