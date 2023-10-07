«Развод, трансформация, благодарность»: Вера Брежнева сделала заявление о личном

Экс-звезда группы «ВИА Гра» Вера Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе, брак с которым у нее продлился 8 лет. Певица увела маэстро их семьи, в котором росли трое детей, они жили на несколько стран, а в 2022 году сбежали в Италию. Но сохранить союз не смогли.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос…», - написала Брежнева, подтвердив перемены в личной жизни.

По слухам, у экс-супругов сейчас новые отношения. Исполнительница показала даже мужчину, с которым у нее подозревают связь.