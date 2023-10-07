Первое фото с новорожденным: Мария Кожевникова вышла на прогулку с четвертым сыном

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова 25 сентября стала мамой в четвертый раз. Она попыталась держать интригу относительно пола малыша, но проговорилась, что у нее снова сын. Последовало и первое селфи с новорожденным. 38-летняя мама отправилась на прогулку с крохой и сделала совместный снимок.

«Это был самый лучший сентябрь в моей жизни! Природа, сделала все, чтобы мой сыночек насладился солнцем и набрался сил перед зимовкой», - написала звезда в соцсетях.

Крошечного малыша мама прижала к щеке, личика не показала. На прогулку сынишку она нарядила тепло – шапочка, флисовый комбинезончик.

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