«Пока мои коллеги подгнивали на бревне...»: Собчак высказалась о Бородиной и «Доме-2»

Ксения Собчак выступила спикером на масштабной конференции по социальным сетям и поговорила на тему «Как попасть в звездное окружение и взаимодействовать с ним?».
Собчак не могла не упомянуть о проекте «Дом-2», частью которого она когда-то являлась.
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«Наверное, без этой школы жизни, без первого телевизионного опыта, без постоянных нападок на меня из-за этого телепроекта, я не стала бы такой, какая есть сейчас. Я ушла, потому что внутренне переросла этот этап, а также потому, что считаю невозможным сочетать общественную деятельность с работой в подобном шоу. Нельзя быть полубеременной», — заявила Собчак.
«Пока мои коллеги подгнивали на бревне, я ушла в GQ и общалась с очень крутыми людьми», — добавила Собчак.
Для многих очевидцев эта фраза стала намеком на карьеру другой телеведущей Ксении Бородиной. Потому что она не покинула «Дом-2», как ее тезка. Об этом сообщили в starhit.ru.