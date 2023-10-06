«Пока мои коллеги подгнивали на бревне...»: Собчак высказалась о Бородиной и «Доме-2»

Ксения Собчак выступила спикером на масштабной конференции по социальным сетям и поговорила на тему «Как попасть в звездное окружение и взаимодействовать с ним?».

Собчак не могла не упомянуть о проекте «Дом-2», частью которого она когда-то являлась.

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