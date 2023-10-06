Роскошное торжество с размахом: Максим Ковтун и Евгения Леванова поделились кадрами со свадьбы

Максим Ковтун и Евгения Леванова. Фото: соцсети 

Пара вместе с 2018 года. И теперь знаменитые спортсмены официально муж и жена.

Стало известно, как прошла свадьба фигуриста Максима Ковтуна и гимнастки Евгении Левановой.

Спортсмены стали мужем и женой на этой неделе. Однако фото со свадьбы знаменитости долгое время не показывали. И вот они наконец порадовали поклонников.

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Торжество спортсменов прошло с размахом: роскошный декор, спецэффекты, живая музыка и толпа гостей.

Максим Ковтун и Евгения Леванова на свадьбе. Фото: соцсети 

На Евгении было сверкающее платье невесты. А Максим выбрал для свадьбы классический вариант костюма.

Напомним, пара начала отношения в 2018 году. А через пару лет общественность узнала о помолвке Ковтуна и Левановой.

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