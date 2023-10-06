Роскошное торжество с размахом: Максим Ковтун и Евгения Леванова поделились кадрами со свадьбы

Стало известно, как прошла свадьба фигуриста Максима Ковтуна и гимнастки Евгении Левановой.

Спортсмены стали мужем и женой на этой неделе. Однако фото со свадьбы знаменитости долгое время не показывали. И вот они наконец порадовали поклонников.

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Торжество спортсменов прошло с размахом: роскошный декор, спецэффекты, живая музыка и толпа гостей.