Роскошное торжество с размахом: Максим Ковтун и Евгения Леванова поделились кадрами со свадьбы

Стало известно, как прошла свадьба фигуриста Максима Ковтуна и гимнастки Евгении Левановой.
Спортсмены стали мужем и женой на этой неделе. Однако фото со свадьбы знаменитости долгое время не показывали. И вот они наконец порадовали поклонников.
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Торжество спортсменов прошло с размахом: роскошный декор, спецэффекты, живая музыка и толпа гостей.
Максим Ковтун и Евгения Леванова на свадьбе. Фото: соцсети
На Евгении было сверкающее платье невесты. А Максим выбрал для свадьбы классический вариант костюма.
Напомним, пара начала отношения в 2018 году. А через пару лет общественность узнала о помолвке Ковтуна и Левановой.