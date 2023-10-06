«За такое ребенка обычно наказывают»: Регина Тодоренко поделилась тем, как воспитывает старшего сына

Регина Тодоренко. Фото: соцсети 

Телеведущая ужаснулась при виде игры Майкла в парикмахера. Но не стала ругать малыша.

Жена артиста Влада ТопаловаРегина Тодоренко — поделилась в своем микроблоге кадрами со страшим сыном. Примечательно, что к фото знаменитость приложила рассказ о воспитании детей.

Регина Тодоренко старается быть другом своим сыновьям. Иногда малыши не слушаются маму. Но все равно Тодоренко не кричит и не наказывает детей за их эксперименты.

«За такое ребенка обычно наказывают. Большинство родителей, наверное, меня осудят», — начала свой рассказ Регина.

Майкл Топалов за игрой в парикхмахера. Фото: соцсети 

«Мишелик решил сделать себе стрижку. Никогда не было предпосылок, но вдруг притаился в туалете... А вы знаете, когда дети притихают, значит, грядет апокалипсис. Вот я и нашла Михаила в туалете с ножницами в руках. Барбер своей прической доволен, говорит: «Мам, а тебе не нравится? красиво же!» — посмеялась Регина Тодоренко.

Артистка спокойно и без наказаний объяснила сыну, что с ножницами лучше не играть. А мальчик был уверен, что ему лучше с новой стрижкой.

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