«За такое ребенка обычно наказывают»: Регина Тодоренко поделилась тем, как воспитывает старшего сына

«Мишелик решил сделать себе стрижку. Никогда не было предпосылок, но вдруг притаился в туалете... А вы знаете, когда дети притихают, значит, грядет апокалипсис. Вот я и нашла Михаила в туалете с ножницами в руках. Барбер своей прической доволен, говорит: «Мам, а тебе не нравится? красиво же!» — посмеялась Регина Тодоренко.

Артистка спокойно и без наказаний объяснила сыну, что с ножницами лучше не играть. А мальчик был уверен, что ему лучше с новой стрижкой.