«За такое ребенка обычно наказывают»: Регина Тодоренко поделилась тем, как воспитывает старшего сына

Жена артиста Влада Топалова — Регина Тодоренко — поделилась в своем микроблоге кадрами со страшим сыном. Примечательно, что к фото знаменитость приложила рассказ о воспитании детей.
Регина Тодоренко старается быть другом своим сыновьям. Иногда малыши не слушаются маму. Но все равно Тодоренко не кричит и не наказывает детей за их эксперименты.
«За такое ребенка обычно наказывают. Большинство родителей, наверное, меня осудят», — начала свой рассказ Регина.
Майкл Топалов за игрой в парикхмахера. Фото: соцсети
«Мишелик решил сделать себе стрижку. Никогда не было предпосылок, но вдруг притаился в туалете... А вы знаете, когда дети притихают, значит, грядет апокалипсис. Вот я и нашла Михаила в туалете с ножницами в руках. Барбер своей прической доволен, говорит: «Мам, а тебе не нравится? красиво же!» — посмеялась Регина Тодоренко.
Артистка спокойно и без наказаний объяснила сыну, что с ножницами лучше не играть. А мальчик был уверен, что ему лучше с новой стрижкой.