«Надо всего лишь любить и быть любимой»: Эвелина Бледанс объяснила, почему у девушек появляются лишний вес и прыщи

Актриса Эвелина Бледанс объяснила, как женщинам улучшить свой внешний вид, не прибегая к дорогим процедурам.
Оказалось, у Эвелины Бледанс есть любимый мужчина. Личность бойфренда она не стала раскрывать. Однако заявила, что чувствует себя нужной избраннику.
Любовь помогает телеведущей быть еще красивее.
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«Тогда женщина не толстеет, не покрывается прыщами, у нее не выпадают волосы. Мы почему-то часто думаем, что с этим всем можно бороться путем каких-то ограничений. А надо всего лишь любить и быть любимой», – заявила Эвелина Бледанс в беседе с mk.ru.