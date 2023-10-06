«Надо всего лишь любить и быть любимой»: Эвелина Бледанс объяснила, почему у девушек появляются лишний вес и прыщи

Любовь помогает телеведущей быть еще красивее.

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«Тогда женщина не толстеет, не покрывается прыщами, у нее не выпадают волосы. Мы почему-то часто думаем, что с этим всем можно бороться путем каких-то ограничений. А надо всего лишь любить и быть любимой», – заявила Эвелина Бледанс в беседе с mk.ru.