«Решила экономить силы»: Сябитова раскрыла, почему не собирается выходить замуж после 60

Телесваха Роза Сябитова подняла в своем блоге тему возраста, в котором замуж выходить уже неприлично. 61-летняя звезда ТВ пишет, что каждая эпоха сама определяет такую «точку невозврата», а лично она задала себе рубеж в 60 лет. И вот почему соведущая Ларисы Гузеевой не хочет больше идти в загс.

«Мне многое нужно еще сделать: укрепить финансовую основу семьи, помочь детям и внукам. Поэтому не могу отвлекаться на мужчин», — поделилась Сябитова в Telegram.

«Хотя, если бы я жила в Средневековье, то мне бы пришлось заплатить штраф сеньору, даже если я вдова и мне больше 60 лет. Потому что, оставаясь вне брака, я наносила бы ущерб деревне, так как не рожала работников. Долго вдоветь и не желать выходить снова замуж могли только королевы».

«Что до меня. Я решила экономить свои физические и эмоциональные силы и жить для себя и семьи. Так что я радуюсь всему, что у меня есть, и не желаю того, чего у меня нет».