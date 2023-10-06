«Простила себе эту ошибку»: жена Славы Комиссаренко впервые прокомментировала скандал

Впервые избранница артиста Славы Комиссаренко высказалась после того, как все узнали о ее «интересном» прошлом.
Напомним, не так давно стало известно о прошлой жизни возлюбленной Славы Комиссаренко. Оказалось, комик не знал, что его невеста была вебкам-моделью.
Сама Юлия Шашкова не стыдится того, что произошло.
«Много лет назад я подрабатывала вебкам-моделью. Это длилось несколько недель, и до сегодняшних дней этот эпизод практически стерся из моей памяти, потому что порицание подобных действий так или иначе заставляет тебя оставить их самыми потайными и забыть», — оправдалась Шашкова.
«...Произошло то, что произошло. И, значит, так должно было случиться. Я простила себе эту ошибку и на этом ставлю точку во всей этой истории», — добавила Юлия в своем микроблоге.
К слову, изначально Шашкова отрицала тот факт, что появлялась обнаженной в онлайн-трансляциях. А после Юлия объяснила свой опыт тем, что у нее не было должного полового воспитания.