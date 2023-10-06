«Простила себе эту ошибку»: жена Славы Комиссаренко впервые прокомментировала скандал

Впервые избранница артиста Славы Комиссаренко высказалась после того, как все узнали о ее «интересном» прошлом.

Напомним, не так давно стало известно о прошлой жизни возлюбленной Славы Комиссаренко. Оказалось, комик не знал, что его невеста была вебкам-моделью.

Сама Юлия Шашкова не стыдится того, что произошло.