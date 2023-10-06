«Зла никто никому не желает»: Петренко высказался о Климовой, которой задолжал большую сумму

Бывший муж актрисы Екатерины Климовой — Игорь Петренко — призвал артистку не вредить ему.
Напомним, что исполнитель главной роли в фильме «Водитель для Веры» Игорь Петренко задолжал бывшей жене и сыновьям Матвею и Корнею около пяти миллионов рублей.
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Недавно Игорь Петренко пообщался с телеведущим Борисом Корчевниковым, где и сделал новые заявления о Екатерине Климовой. Он отметил, что делает все возможное, чтобы помогать их общим детям.
«Нам надо двигаться хоть в какой-то сцепке. Понятно, что прошлого уже не вернуть и разломанное не починишь. Но главный фактор — наши дети. Мы просто обязаны оставаться в этой сцепке, что бы не случалось», — рассказал Петренко о там, как видит дальнейшее общение с экс-возлюбленной.
«Мы взрослые люди, понимаем, что у нас дети. И в глобальном смысле зла никто никому не желает», — добавил Игорь Петренко в эфире программы «Жизнь и судьба» телеканала «Россия 1».
К слову, сейчас Игорь Петренко счастлив в браке с актрисой Кристиной Бродской.