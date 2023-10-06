«Зла никто никому не желает»: Петренко высказался о Климовой, которой задолжал большую сумму

Бывший муж актрисы Екатерины Климовой — Игорь Петренко — призвал артистку не вредить ему.

Напомним, что исполнитель главной роли в фильме «Водитель для Веры» Игорь Петренко задолжал бывшей жене и сыновьям Матвею и Корнею около пяти миллионов рублей.

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Недавно Игорь Петренко пообщался с телеведущим Борисом Корчевниковым, где и сделал новые заявления о Екатерине Климовой. Он отметил, что делает все возможное, чтобы помогать их общим детям.