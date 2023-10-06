Любовь Успенская поделилась самым сокровенным: оказывается, певица ждет появления внуков

Отношения Любови Успенской и ее единственной наследницы Татьяны Плаксиной нельзя назвать простыми. Это сейчас между матерью и дочерью воцарился мир. Они наконец-то достигли взаимопонимания и охотно проводят время вместе. Но, увы, так было не всегда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Еще совсем недавно Татьяна обвиняла свою звездную родительницу буквально во всех грехах. Особенно сильно отношения накалились, когда Плаксина попала в аварию. В тот момент она жила в Коста-Рике. Во время очередной велопрогулки девушка не справилась с управлением транспортным средством и упала, получив серьезные травмы.

Татьяна потеряла несколько зубов. Кроме того, врачи диагностировали двусторонний перелом челюсти. Потребовались пластические операции. У дочери Успенской началось заражении крови, и девушке пришлось пройти еще более серьезное лечение. За ним последовал реабилитационный период, во время которого Плаксина стала принимать запрещенные вещества.

Тогда и началось самое непростое время. Певица настаивала на том, чтобы Татьяна начала лечиться от зависимости. Но вместо этого своенравная дочь сбежала в Штаты к своему отцу, где провела целый год. В конце концов Успенской удалось вернуть Плаксину в Россию, где она постепенно пришла в себя.

Сейчас мать и дочь живут дружно. Артистка больше не давит на свою наследницу. Но и не скрывает, что та может осуществить ее большую мечту. Оказывается, Успенская уже давно хочет стать бабушкой. И если до недавнего момента это была всего лишь фантазия, то теперь она вполне может стать явью.

В одном из своих последних интервью певица поделилась большой радостью: у дочери появился молодой человек, поэтому не исключено, что внуки не заставят себя долго ждать. Что ж, будем следить за ситуацией.

Источник: YouTube-шоу «Алена, блин!».