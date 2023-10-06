СМИ: у Николая Дроздова обнаружили опухоль, ведущий проходит терапию

Утром 6 октября в Сети появилась новость об очередной госпитализации знаменитого телеведущего Николая Дроздова.

Якобы еще в августе 86-летний мужчина обратился к московским докторам с жалобами на постоянные боли в животе. Обследование показало наличие новообразования в районе предстательной железы, а позже биопсия подтвердила, что это злокачественная опухоль.

Такую информацию сообщил Telegram-канал Mash, отмечая, что ведущему проводят терапию в условиях дневного стационара, на сегодняшний день он находится дома, болезнь не угрожает его жизни. Дроздов проходит курсы гормональной терапии, которая не дает опухоли расти. Врачи успокаивают: при должной заботе о здоровье Николай Николаевич сможет и дальше радовать публику бодростью духа.

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Однако к этой новости уже последовало опровержение. Друг Дроздова Дмитрий Дунаев сообщил РИА Новости, что телеведущий чувствует себя хорошо и онкологии у него нет.