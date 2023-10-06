«Не хочу соревноваться с одеждой»: Памела Андерсон объяснила, почему была на Неделе моды в Париже без макияжа

56-летняя Памела Андерсон отказалась от макияжа. Причем настолько, что даже на Неделю моды в Париже 2023 года не накрасилась. Французская пресса не смогла пройти мимо – естественное лицо звезды «Спасателей Малибу» попало в заголовки газет.

В то же время актриса и модель дала интервью французской версии журнала Vogue, в котором объяснила свое отношение к макияжу.

«Я не пришла на Неделю моды в Париже с мыслью: «Я не буду наносить макияж». Просто что-то нашло на меня. Я надела эту красивую одежду и подумала: «Не хочу соревноваться с одеждой». Я не пытаюсь быть самой красивой девушкой в комнате, — рассказала Памела. — Я чувствую, что это просто свобода. Это похоже на облегчение».

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