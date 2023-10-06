«Не хочу соревноваться с одеждой»: Памела Андерсон объяснила, почему была на Неделе моды в Париже без макияжа

56-летняя Памела Андерсон отказалась от макияжа. Причем настолько, что даже на Неделю моды в Париже 2023 года не накрасилась. Французская пресса не смогла пройти мимо – естественное лицо звезды «Спасателей Малибу» попало в заголовки газет.
В то же время актриса и модель дала интервью французской версии журнала Vogue, в котором объяснила свое отношение к макияжу.
«Я не пришла на Неделю моды в Париже с мыслью: «Я не буду наносить макияж». Просто что-то нашло на меня. Я надела эту красивую одежду и подумала: «Не хочу соревноваться с одеждой». Я не пытаюсь быть самой красивой девушкой в комнате, — рассказала Памела. — Я чувствую, что это просто свобода. Это похоже на облегчение».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
А вот что звезда говорит о своей красоте после 50.
«Думаю, я сейчас счастливее, чем когда-либо в своей собственной шкуре. Важно то, что находится под одеждой, я думаю, что красота исходит изнутри, — поделилась Андерсон. — Я знаю, что это звучит как клише, но я люблю клише. Я такая банальная».
Ранее актриса отмечала, что современные тенденции мотивируют женщин наносить большое количество макияжа, а она любит идти против течения.