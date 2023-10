«Я понял, что меня хотят посадить на трон»: Киркоров рассказал, с чего начался «Цвет настроения синий»

В какой-то момент своей музыкальной карьеры певец Филипп Киркоров взял вектор на молодежь и стал выпускать провокационные клипы, не пропуская ни одного тренда из Сети. Началось это с песни «Цвет настроения синий». Затем были Ibiza, «Цвет настроения черный», «Стеснение пропало», «Ролекс» с Давой и Komilfo с Марув.

А в новом выпуске своего подкаста You Want A Scandal Now? 56-летний поп-король признался Эльдару Джарахову, что уже подумывает о татуировках. Молодой гость выразил респект звезде эстрады, отметив, что иногда его действия провоцируют на вопрос: «Ты что, дед? Ты куда прешь?!»

«А ты знаешь, я кайфую сегодня от жизни, я кайфую от себя, от друзей, от того, что со мной происходит, от этого вайба, от того, что со мной потрясающе талантливые ребята, молодежь, девочки, мальчики, которые меня мотивируют на желание жить, творить, не стоять на месте, не закостенеть, не превратиться в бронзовую статую», — признался Киркоров. «Я это ощутил, когда мне исполнилось 50 лет. Когда я в полной мере ощутил этот звездный круглый красивый юбилей в Кремле — 50 лет Филиппа Киркорова! Меня пришла поздравить вся страна, и орден дали, и грамоты вручили, и зачитали все поздравления от и до. И все — я понял, что меня сейчас хотят посадить на трон, отодвинуть в сторону и, типа, «будь там, вот и все». «А я так не хочу. И буквально через год — раз! — «Цвет настроения синий», и понеслась. «Цвет настроения черный», «Стеснение пропало», Ибица-шмибица — и понеслась!»

Филипп признался, что сегодня он ощущает себя свободнее, чем когда-либо. В рамках творчества артист может позволить себе все, что захочется, иначе, по его словам, потеряется интерес к жизни, чего Киркорову совершенно не хочется.