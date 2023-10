«Я от себя не ожидал»: Киркоров признался, что его отношения с новой возлюбленной длятся уже год

Поп-король Филипп Киркоров поделился новыми подробностями об отношениях со своей таинственной возлюбленной, которую он прячет от публики. Беседуя о женщинах с блогером Эльдаром Джараховым в своем подкасте You Want A Scandal Now?, 56-летний артист неожиданно разоткровенничался. По его словам, текущий роман оказался не «на один раз» и длится уже год.

«Я никогда не думал, что когда-нибудь вообще вступлю в отношения после своих десятилетних отношений (с Аллой Пугачевой, - Прим. авт.). Казалось, это не про меня вообще, категорически. Но, тем не менее, это произошло, - поделился Киркоров с молодой звездой. – И на старуху бывает проруха. Никогда не зарекайся». «Я не ожидал, что это в моей жизни произойдет. Где-то уже год… Для меня это просто какой-то космический срок. Я от себя не ожидал. У меня столько было «на один раз»… Посмотрим. На все божий промысел. Сколько даст – столько даст. Но сегодня это кайф».

Поговаривают, что именно ради новой возлюбленной певец преобразился у пластического хирурга и стал подтянутым моложавым красавцем. Он якобы поселил женщину в шикарном загородном доме на берегу реки и свозил ее на отдых. Пресса, конечно же, хочет узнать любые подробности о нынешней пассии Киркорова.