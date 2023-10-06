Люси — 5 лет, а Маше — три годика: Иглесиас заснял дочек от Курниковой — обе блондинки, в русскую маму

Похоже, что слухи о размолвке между Энрике Иглесиасом и Анной Курниковой сильно преувеличены. Испанский певец поделился в своем микроблоге свежими кадрами, запечатлев подросших детей от русской теннисистки. Сама мать семейства в кадре так и не показалась. Скорее всего, Курникова снимала на видео пляски Энрике в костюме для дайвинга. На пирсе мирно восседали их общие дети: сынишка Николас, дочка Люси и малютка Маша (домашние зовут ее Мэри), для младшей дочки пара выбрала русское имя. Оно показалось Иглесиасу очень красивым.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники обратили внимание на то, что 5-летняя Люси внешне похожа на свою сестренку Машу, которой всего три годика. Обе девочки беззаботно болтали ножками, сидя на пирсе. У сестренок светлые волосы, они блондинки в русскую маму. У старшей дочки Энрике Иглесиаса кожа более смуглая, а у младшей — чуть светлее.
«Какие ангелочки!!», «А куда дели маму? Покажите хоть Анечку!!», «Энрике все время обнимается с поклонницами, хоть бы любимую раз приобнял», «Веселая компания!! Папуля прям зажигает», «Беззаботное детство прекрасно», «Дочки похожи, обе светловолосые», «Такие детки уже большие! Чужие быстро растут», — пишут фолловеры.