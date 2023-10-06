Люси — 5 лет, а Маше — три годика: Иглесиас заснял дочек от Курниковой — обе блондинки, в русскую маму

Похоже, что слухи о размолвке между Энрике Иглесиасом и Анной Курниковой сильно преувеличены. Испанский певец поделился в своем микроблоге свежими кадрами, запечатлев подросших детей от русской теннисистки. Сама мать семейства в кадре так и не показалась. Скорее всего, Курникова снимала на видео пляски Энрике в костюме для дайвинга. На пирсе мирно восседали их общие дети: сынишка Николас, дочка Люси и малютка Маша (домашние зовут ее Мэри), для младшей дочки пара выбрала русское имя. Оно показалось Иглесиасу очень красивым.

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