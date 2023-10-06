«Сгорбилась! Прилипла к мужу»: как сейчас выглядит 74-летняя Пугачева в Израиле — на голове несуразный парик

Фанаты снова обсуждают свежие фото 74-летней Аллы Пугачевой, которая вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и 10-летними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в Израиле. Телеведущий опубликовал селфи с Примадонной, заранее ограничив доступ подписчиков к комментариям. Однако поклонники стали бурно обсуждать фото Аллы Борисовны на фан-страничке.

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