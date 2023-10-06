«Сгорбилась! Прилипла к мужу»: как сейчас выглядит 74-летняя Пугачева в Израиле — на голове несуразный парик

Фанаты снова обсуждают свежие фото 74-летней Аллы Пугачевой, которая вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и 10-летними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в Израиле. Телеведущий опубликовал селфи с Примадонной, заранее ограничив доступ подписчиков к комментариям. Однако поклонники стали бурно обсуждать фото Аллы Борисовны на фан-страничке.
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Алла Пугачева в парике прильнула к Максиму Галкину*. Фото: личный архив
Многие заметили, что Максим Галкин явно подкорректировал снимки жены. Уж слишком гладким стало лицо Примадонны. А вот несуразный парик вызвал у фанатов смешки.
«Зачем этот парик на голове?», «Волосы врастопырку», «Как будто криво постригли», «Явный фотошоп, к чему так молодиться?», «Бабушка и внук!», «Несуразный парик, ну и причесон», «Сгорбилась! Прилипла к мужу», «У нее уже внуки взрослые, а тут переезды, школы и прочее», — пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.