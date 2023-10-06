Татьяна Арнтгольц спустя 5 лет ушла из «Жди меня»: соведущий актрисы не стал молчать

Актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц покинула передачу «Жди меня» на НТВ, которую вела несколько лет. Она даже не делала паузу в работе, когда родила сына от Марка Богатырева. И когда объявила о своем уходе с проекта, это вызвало у поклонников волну беспокойства.

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Но Татьяна поспешила объясниться. Она подчеркнула, что очень любит эту передачу, однако эмоционально устала.

«Она требует огромной эмпатии, включения… Без этого быть ведущей такой программы нечестно! Я устала. Просто устала. Люблю нежно всю команду, скучаю и благодарю за эти пять лет жизни!» — объяснилась Арнтгольц за увольнение.

Не стал молчать и ее соведущий Александр Лазарев – младший. Актер все эти годы вместе с Татьяной помогал участникам передачи и поэтому знает ситуацию изнутри.