Илана из «Уральских пельменей» нырнула рукой в штаны прямо перед камерой: распахнула толстовку, показала исподнее

Илана Юрьева. Фото: Global Look Press

Звезда в гримерке не стала стесняться.

Актриса из «Уральских пельменей» Илана Юрьева регулярно делится с подписчиками в соцсетях новостями о работе. На этот раз она показала не репетицию, а подготовку к выходу на сцену. Красавица позировала для селфи в гримерной, демонстрируя свой макияж и укладку.

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Отвлекшись на свое отражение в зеркале, Илана распахнула толстовку и явила зрителям оголенный животик, а также откровенное декольте в кружевах. Пока позировала, нырнула рукой в штаны прямо перед камерой.

Поклонники, наблюдая за любимицей, заметили, что актриса ничего не стесняется в гримерке, да и опубликовать такое видео ей не составило труда.

 

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