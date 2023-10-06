Илана из «Уральских пельменей» нырнула рукой в штаны прямо перед камерой: распахнула толстовку, показала исподнее

Актриса из «Уральских пельменей» Илана Юрьева регулярно делится с подписчиками в соцсетях новостями о работе. На этот раз она показала не репетицию, а подготовку к выходу на сцену. Красавица позировала для селфи в гримерной, демонстрируя свой макияж и укладку.

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Отвлекшись на свое отражение в зеркале, Илана распахнула толстовку и явила зрителям оголенный животик, а также откровенное декольте в кружевах. Пока позировала, нырнула рукой в штаны прямо перед камерой.