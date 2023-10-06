Ставший впервые отцом Руслан Белый* рассекретил имя ребенка: первые кадры папы с крохой

Комик Руслан Белый* с весны этого года живет в Испании. Он давно хотел перебраться в Европу, а теперь надеется получить и паспорт новой страны. Шоумен рассекретил в новом интервью Ирине Шихман**, что стал отцом. 43-летнему юмористу 23-летняя жена родила дочь. Пополнение в семье состоялось месяц назад.
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Скрывать лицо ребенка или его имя артист не стал. На прогулке с крохой он показал ее во всей красе, зацеловал и заобнимал, позируя перед камерой. Назвали наследницу именем Роберта.
Руслан Белый* с дочкой. Кадр из YouTube-шоу Ирины Шихман**
Сегодня комик испытывает трудности с заработком, его доходы значительно упали после эмиграции. Много денег уходит на покупки для малышки.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
** Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.