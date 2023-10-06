«История превратилась в затяжное шоу»: экс-жена нового мужа Анастасии Макеевой написала книгу про свой развод

Только поутихли страсти вокруг брака актрисы Анастасии Макеевой со строителем Романом Мальковым, как о нем вновь заговорила бывшая супруга мужчины, Светлана Малькова. Сделала это многодетная мать на страницах своей книги, которую презентовала накануне в соцсети.

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Переехавшая в США на фоне скандала с разводом Малькова начала писать книгу год назад. И вот теперь обрадовала своих подписчиков новостью, что история развода теперь доступна в печатном варианте.

«Развод сам по себе тяжелое испытание, особенно когда есть дети. И каждая семья переживает его по-своему. Идеальный вариант, когда муж и жена находят в себе силы договориться и свести последствия расставания к минимуму. Мне не повезло. Личная история превратилась в затяжное шоу, череду унижений, предательства, боли и отчаяния. Но даже в такой ситуации можно и нужно идти вперед, сохранить себя и остаться человеком. Хотя бы ради собственных детей», - презентовала свое детище Малькова.

Напомним, у Светланы в браке с Романом родилось четверо детей. Трое из них эмигрировали с ней вместе, а самый старший изначально занял сторону отца и остался с его новой семьей в Москве.