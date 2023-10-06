«Нос уже вернулся»: Виктория Боня бесплатно показала селфи после операции

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня несколько недель назад сделала пластическую операцию на лице, но не спешит показываться подписчикам, а интригует и пытается даже заработать на этом. Недавно она заявила, что продемонстрирует лицо только избранным, которые заплатят по 1300 рублей.
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А сейчас изменила тактику и стала показывать себя по частям. Накануне она сделала селфи в клинике, после восстановительной процедуры, и люди увидели ее губы и нос.
«Улыбка уже возвращается домой. Нос тоже вернулся. Осталось дождаться глаза», - сообщила звезда соцсетей.
Кстати, именно носу Бони досталось больше всего. Фолловеры считают, что она сильно уменьшила орган, отчего стала похожа на Майкла Джексона. Сама Виктория уверяла, что не трогала его.
Виктория Боня. Фото: соцсети