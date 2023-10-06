«Нос уже вернулся»: Виктория Боня бесплатно показала селфи после операции

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня несколько недель назад сделала пластическую операцию на лице, но не спешит показываться подписчикам, а интригует и пытается даже заработать на этом. Недавно она заявила, что продемонстрирует лицо только избранным, которые заплатят по 1300 рублей.

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А сейчас изменила тактику и стала показывать себя по частям. Накануне она сделала селфи в клинике, после восстановительной процедуры, и люди увидели ее губы и нос.

«Улыбка уже возвращается домой. Нос тоже вернулся. Осталось дождаться глаза», - сообщила звезда соцсетей.

Кстати, именно носу Бони досталось больше всего. Фолловеры считают, что она сильно уменьшила орган, отчего стала похожа на Майкла Джексона. Сама Виктория уверяла, что не трогала его.