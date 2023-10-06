Постройневшая Зепюр Брутян вышла в свет: от объемов после родов не осталось и следа

Актриса Зепюр Брутян этой весной впервые стала мамой. Она родила мужу Павлу Прилучному сына Микаэля и после родов столкнулась с лишними объемами. Чтобы привести себя в форму, она поспешила в спортзал, а звездный муж ее в этом всячески поддерживал. Они даже устраивали парные тренировки, когда у актера не было съемок.

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И вот теперь Брутян похвасталась результатами своего труда. Зепюр вышла в свет с мужем, посетив кинопремьеру в столичном зале «Октябрь». 27-летняя актриса пришла поддержать Прилучного, снявшегося в главной роли в фильме «Вася не в себе», и щегольнула стройной фигурой.

От былых объемов, которые приходилось скрывать под оверсайз-одеждами, не осталось и следа. Теперь актриса может себе позволить облегающие наряды.