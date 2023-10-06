Комик Руслан Белый* в эмиграции впервые стал отцом: «Жизнь стала хуже: ты не ешь, не спишь, не гуляешь»

Автор и экс-ведущий шоу Stand Up Руслан Белый* этой весной уехал из страны, поселился в Испании и буквально начал новую жизнь – в его семье произошло пополнение. 23-летняя жена комика родила дочь, которую назвали Робертой.

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Однако, появление на свет дочки принесло с собой не только счастье, но и неудобства. Чтобы прокормить семью, артист вынужден больше работать, только вот доход от этого выше не становится – у Белого*, как и у большинства уехавших, заработки сильно упали. А жизнь втроем – это совершенно другой быт и потребности.

«Жизнь стала хуже — ты не ешь, не спишь, не гуляешь, — пояснил комик. — Конечно, это все тяжело. Ты испытываешь счастье, но оно такое короткое, потому что ребенок о…, орет, его нужно кормить», - рассказал шоумен в новом интервью на You-Tube-канале Ирины Шихман**.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

** Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.