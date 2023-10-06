Александр Петров рассказал, как позвал любимую замуж: «Кольца не было, какую-то веточку срезал»

Звезда фильма «Текст» Александр Петров в сентябре шокировал новостью о своей женитьбе. Избранницей актера стала не Стася Милославская, с которой он жил в гражданском браке, а некая Виктория, взявшаяся из ниоткуда. Теперь они муж и жена, и Петров с удовольствием раскрывает карты.

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Предложение руки и сердца возлюбленной Петров сделал внезапно, спустя несколько недель знакомства. И под рукой кольца у него не оказалось.

«Кольца не было, и какую-то веточку я там срезал. Я говорю: «Слушай, выходи за меня замуж». Говорит: «Да, хорошо». Я просто понял, что вот это надо делать сейчас. А завтра надо ехать жениться. Вот и все», - поведал актер с шоу «ОК на связи!» в Интернете.

Сейчас новоиспеченная жена Петрова занимается переоформлением документов – взяла фамилию мужа не задумываясь.