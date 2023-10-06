Развод – и по разным странам? Стало известно, где на самом деле находится Константин Меладзе

Про развод Константина Меладзе и Веры Брежневой публика заговорила еще летом 2022 года. Пара сбежала в Европу, где у них в Италии роскошная вилла, но сохранить впоследствии брак, по слухам, не смогла. Во всех своих поездках с того момента Брежнева была одна, делала душещипательные двусмысленные заявления о личном, а теперь стало известно, что супруги уже и вовсе находятся в разных странах.

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Пока Брежнева завоевывает лояльность своих соотечественников, переходя на мову в творчестве, Меладзе наслаждается отпуском в Швейцарии. В Сеть утекло фото композитора, посиживающего на лавочке в горах и беззаботно любующегося природой.

В конце лета рядом с Меладзе оказалась новая артистка, которую уже окрестили очередной музой композитора. Маэстро записал с ней дуэт, это молодая певица Софья Тарасова. Слова и музыку к песне о любви написал сам же Константин Меладзе. Композицию он презентовал в Сети.

По материалам сайта WomanHit