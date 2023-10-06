Бывшая жена Федора Бондарчука заговорила о тайном сыне: «Проверяю, дышит ли он или не дышит»

Экс-жена Федора Бондарчука, бизнесвумен Светлана Бондарчук заговорила о своем новорожденном сыне Петре, наличие которого рассекретила только спустя полгода после рождения. Мальчик появился у светской львицы в феврале 2023 года, и об этом знали лишь родные, так что утечки информации звезде удалось избежать.

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Про малыша Бондарчук и ее мужа Сергея Харченко известно немного. По слухам, его паре родила суррогатная мать, но сама счастливая родительница эту тему избегает. Зато честно признается, что сейчас с головой ушла в материнство.

«Первое для меня сейчас - это забота. Проверяю, дышит ли он или не дышит. Петя уже человечек, который меня узнает, который тянет ко мне руки, может улыбаться. Мое отношение к ребенку меняется, трансформируется», - рассказала Бондарчук в программе «Команда» Татьяны Навки.

Бондарчук с мужем подготовились к любому исходу и выбрали на случай рождения дочери женское имя тоже. Мол, если девочка, то будет Катей, мальчик – Петром. Как решили, так и назвали.

Для Бондарчук это уже третий ребенок. В браке с режиссером она родила сына Сергея и дочку Варвару, у которой диагностирован ДЦП. У ее второго мужа Сергея Харченко есть дочка Юнна.