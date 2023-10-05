Обнажились и давай лобзаться под пальмой: Антон Гусев и его девушка дали жару на Мальдивах — верх бесстыдства

Бывший участник «Дома-2», дважды разведенный Антон Гусев и его новая избранница Яна не так давно вернулись с отдыха на Мальдивах.
Судя по всему, каникулы были очень вдохновляющими. Антон Гусев до сих пор делится горячими кадрами с Мальдив.
На этот раз экс-участник «Дома-2» Антон Гусев показал, как он и его избранница лобзаются под пальмой на берегу океана. Антон Гусев и Яна обнажены, на ней — микробикини, на нем — только шорты.
Антон Гусев и его девушка Яна. Фото: соцсети
«Уже в России, но хочется поделиться этой фотографией с вами», — написал под фото экс-участник «Дома-2» Антон Гусев.
В Сети заявили, что публиковать подобные снимки, — верх бесстыдства.