Обнажились и давай лобзаться под пальмой: Антон Гусев и его девушка дали жару на Мальдивах — верх бесстыдства

Бывший участник «Дома-2», дважды разведенный Антон Гусев и его новая избранница Яна не так давно вернулись с отдыха на Мальдивах.

Судя по всему, каникулы были очень вдохновляющими. Антон Гусев до сих пор делится горячими кадрами с Мальдив.

На этот раз экс-участник «Дома-2» Антон Гусев показал, как он и его избранница лобзаются под пальмой на берегу океана. Антон Гусев и Яна обнажены, на ней — микробикини, на нем — только шорты.

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