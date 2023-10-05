Так выросли, скоро в школу: Млодик подловила балующихся куколок-дочерей от Виторгана — красавицы и озорницы

Ирина Млодик и Эммануил Виторган воспитывают двух дочерей Этель и Клару. Звездная пара души не чает в своих поздних детях, которые растут настоящими красавицами.
Обожают Этель и Клара поозорничать. В микроблоге Ирина Млодик поделилась кадрами, на которых запечатлено, как сестрички играют на ковре.
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«Наши куколки балуются», - подписала видео Ирина Млодик.
Поклонники Ирины Млодик и Эммануила Виторгана тут же отметили, как подросли девочки.
«Прелесть! Так выросли! Удачи вашей прекрасной семье!», «Какое счастье, что их двое! Две сестрички! Всем здоровья!», «Веселушки, хохотушки. Детство заканчивается быстро. Скоро отрокам в школу», - высказались в Сети.
Напомним, младшей дочери Ирины Млодик и Эммануила Виторгана Кларе летом было четыре года, а старшей, Этель, зимой исполнится шесть. Не исключено, что Этель на будущий год уже пойдет в школу. Возраст позволяет.
Дочери Ирины Млодик и Эммануила Виторгана Клара и Этель. Фото: соцсети