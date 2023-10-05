Так выросли, скоро в школу: Млодик подловила балующихся куколок-дочерей от Виторгана — красавицы и озорницы

Ирина Млодик и Эммануил Виторган воспитывают двух дочерей Этель и Клару. Звездная пара души не чает в своих поздних детях, которые растут настоящими красавицами.

Обожают Этель и Клара поозорничать. В микроблоге Ирина Млодик поделилась кадрами, на которых запечатлено, как сестрички играют на ковре.

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