Дмитрий Маликов рассказал о самочувствии своего отца: ранее у него были проблемы с сердцем

Народный артист России Юрий Маликов в этом году отметил свой 80-й день рождения. Несмотря на солидный возраст, музыкант находится в неплохой физической форме. Но, конечно, здоровье уже не то, что в молодости.

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Прошлым летом он не попал на «Славянский базар» в Витебске. Хотя его все очень ждали. Произошло это из-за того, что у артиста возникли проблемы с сердцем. И до настоящего времени о самочувствии Юрия Федоровича не было никакой информации.

Поклонники очень переживали по этому поводу. К счастью, ситуацию прояснил сын музыканта. Дмитрий Маликов рассказал, что сейчас с его отцом все в порядке. Со его слов, Юрий Федорович чувствует себя в соответствии с возрастом. Живет обычной жизнью. Даже недавно ходил на футбол.

Источник: mk.ru