Какие-то невероятные красавчики: уехавшая в США Оксана Ряска из «Дома-2» показала подросших сыновей — просто ангелы

Оксана Ряска с мужем и двумя сыновьями. Фото: соцсети

Экс-участница проекта Оксана Ряска нашла свое счастье в Америке.

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, покинув проект, эмигрировала в США. Там она встретила мужчину всей своей жизни и родила ему двух сыновей с разницей в два года.

Экс-участница «Дома-2» Оксана Ряска гордится своими маленькими наследниками и часто показывает их снимки в Сети.

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«Счастье — оно в детях», — утверждает под одним из кадров Оксана Ряска.

Старший сын Оксаны Ряски, Симон. Фото: соцсети

Старший сын Оксаны Ряски появился на свет в июле 2021 года, а младший —  в июне 2023 года.

«Мои сыновья. Мои два крыла. Симон и Савва. Ведь бог дарит сыновей не просто так, значит, так нужно», — уверена Оксана Ряска.

Младший сын Оксаны Ряски, Савва. Фото: соцсети

Поклонники умиляются кадрам, на которых бывшая участница «Дома-2» показывает своих сыновей. Они считают, что мальчики — настоящие ангелочки и невероятные красавчики.

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