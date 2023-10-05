Какие-то невероятные красавчики: уехавшая в США Оксана Ряска из «Дома-2» показала подросших сыновей — просто ангелы

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, покинув проект, эмигрировала в США. Там она встретила мужчину всей своей жизни и родила ему двух сыновей с разницей в два года.
Экс-участница «Дома-2» Оксана Ряска гордится своими маленькими наследниками и часто показывает их снимки в Сети.
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«Счастье — оно в детях», — утверждает под одним из кадров Оксана Ряска.
Старший сын Оксаны Ряски, Симон. Фото: соцсети
Старший сын Оксаны Ряски появился на свет в июле 2021 года, а младший — в июне 2023 года.
«Мои сыновья. Мои два крыла. Симон и Савва. Ведь бог дарит сыновей не просто так, значит, так нужно», — уверена Оксана Ряска.
Младший сын Оксаны Ряски, Савва. Фото: соцсети
Поклонники умиляются кадрам, на которых бывшая участница «Дома-2» показывает своих сыновей. Они считают, что мальчики — настоящие ангелочки и невероятные красавчики.