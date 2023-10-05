Какие-то невероятные красавчики: уехавшая в США Оксана Ряска из «Дома-2» показала подросших сыновей — просто ангелы

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, покинув проект, эмигрировала в США. Там она встретила мужчину всей своей жизни и родила ему двух сыновей с разницей в два года.

Экс-участница «Дома-2» Оксана Ряска гордится своими маленькими наследниками и часто показывает их снимки в Сети.

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