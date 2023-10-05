Андрей Ургант рассказал правду о жене своего сына: теперь ясно, почему Иван редко говорит о личной жизни

Андрей Ургант поддерживает отличные отношения со своим сыном Иваном и его семьей. Актер признается, что он доволен тем, как сложилась личная жизнь наследника.

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Выяснилось, что Наталья, супруга Ивана, полностью оправдала ожидания своего знаменитого свекра. Андрей Львович считает, что семью сына можно назвать идеальной.

Артист отметил, что Наталья не любит шумиху вокруг своей персоны. Она, как полагается хорошей матери и жене, занимается домом, а также воспитанием детей. И никогда не вмешивается ни в какие скандалы.

«Сын оказался прав, у него прекрасный выбор. Наташа — совершенно замечательный человек, чудесная мать, потрясающая хозяйка… Ни в какие средства массовой информации не лезет и занимается моей семьей… семьей моего сына, значит, и моей», — похвалил Андрей Львович свою невестку.

К слову, с Натальей Иван был знаком еще со школы. Но в те времена она даже не смотрела в сторону будущего юмориста. Тогда ей нравился другой парень. Отношения между молодыми людьми завязались только в 2006 году. Они случайно пересеклись на одной из вечеринок, и Иван быстро понял, что нашел ту самую женщину, с которой готов провести всю жизнь.

Конечно, он, как хороший сын, спросил совета у отца. Со слов Андрея Львовича, Иван рассказал, что хочет жениться, и поинтересовался его мнением по этому поводу. На что, Ургант-старший ответил, что такие решения нужно принимать самостоятельно. И оказался прав. Ведь все сложилось наилучшим образом.

Примечательно то, что Иван и Наталья никогда не рассказывают о семье. Судя по всему, супруги придерживаются мнения о том, что счастье любит тишину. Возможно, это и является секретом их прочного брака.

«Это личное дело сына, его личная жизнь. Я бы тоже отказался от интервью о своей личной жизни, потому что это было бы очень длинное интервью, безумно смешное, потешное, хулиганское… Ну зачем об этом знать? Это тайны его семейной жизни. А зачем ему раскрывать тайны своей счастливой семейной жизни?» — поддержал своего сына Андрей Львович.

Источник: программа «Легенда» на RTVI.