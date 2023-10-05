Забрала аванс и улетела: с Кристины Орбакайте требуют деньги за отмененный концерт

С певицы Кристины Орбакайте упорно требуют 321 тысячу рублей за несостоявшийся концерт. Некий сахалинский бизнесмен Николай Жданов направил в Кассационный суд жалобу на предыдущие решения суда в попытке добиться от поп-звезды возврата аванса за отмененное выступление.

17 ноября 2022 года дочь Аллы Пугачевой якобы должна была спеть в Южно-Сахалинске за гонорар в 898 тысяч рублей. Организатор концерта — индивидуальный предприниматель Жданов — арендовал местный «Чехов-центр», заплатил аванс самой певице и начал продавать билеты. Но в начале месяца концерт отменили, так как зрители начали массово сдавать билеты на фоне слухов об отъезде Кристины за границу.

Организатор обвинил звезду в срыве мероприятия и потребовал вернуть аванс, но Орбакайте не пошла навстречу. И тогда бизнесмен пошел сам — в суд.

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Как передает Telegram-канал Shot, Арбитражный суд Москвы отказал истцу в возврате аванса размером в 321 тысячу рублей, так как представители артистки заявили, что концерт отменил сам организатор, и возвращать деньги звезда не обязана. Жданов подал апелляцию, но и в этой инстанции ничего не добился. Теперь он уже из принципа намерен отстаивать свою правду в Кассационном суде.