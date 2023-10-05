Было — стало: как Лиза Галкина выглядела в три годика и какой стала в 10 лет — зефирные кудри, пухлые щеки

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился снимками из семейного альбома с разницей в семь лет. На первом фото их с Аллой Пугачевой дочка Елизавета позирует еще малышкой, ей всего три годика. У Лизы зефирные вьющиеся волосы, завитки едва касаются плеч, пухлые щечки со свекольным румянцем. Малышка похожа на упитанного ангелочка.

А уже на втором снимке, где Елизавете 10 лет, видно, как она вытянулась, повзрослела. Вместе с братиком Гарри она учится в школе. Двойняшки бегло говорят по-французски.

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