«Голос как у Юли! Разве так бывает?»: как сейчас выглядит 16-летняя дочка Началовой — Вера

Вера Алдонина узнала о смерти своей мамы Юлии Началовой далеко не сразу. Девочка со своими одноклассниками была в заграничной поездке. Дочка певицы помнит, как ее успокаивала мама. Юлия Началова заверила дочь в том, что пробудет в больнице недолго, подлечится, пройдет обследование и вернется домой. Никто не мог и подумать, что свою маму Вера больше не увидит. О том, что ее не стало, девочка узнала от отца, футболиста Евгения Алдонина. Вера позже вспоминала, что сразу обратила внимание на странные взгляды родителей своих одноклассников и грустный вид отца. Узнав о смерти родного человека, девочка не смогла сдержать слез. Она не хотела в это верить.
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Вера Алдонина как две капли воды похожа на свою маму. Фото: личный архив
Вера Алдонина в свои 16 лет очень похожа на маму. Девочка живет вместе с бабушкой и дедушкой, но поддерживает теплые отношения с отцом. Вера занимается музыкой и вокалом. Поклонники не могут поверить, что она обладает таким же тембром голоса, отличить ее пение от вокала Юлии Началовой очень сложно, так похожи они тембрально.
«Ангелочек! Удачи тебе!!», «Нежная такая, добрая», «Голос как у Юли! Разве так бывает?», «Выстояла, молодец!», «Конечно, она скучает по маме! Просто не показывает этого!! Сильная, умничка!!», «Очень на маму похожа», – пишут фолловеры.