«Голос как у Юли! Разве так бывает?»: как сейчас выглядит 16-летняя дочка Началовой — Вера

Вера Алдонина узнала о смерти своей мамы Юлии Началовой далеко не сразу. Девочка со своими одноклассниками была в заграничной поездке. Дочка певицы помнит, как ее успокаивала мама. Юлия Началова заверила дочь в том, что пробудет в больнице недолго, подлечится, пройдет обследование и вернется домой. Никто не мог и подумать, что свою маму Вера больше не увидит. О том, что ее не стало, девочка узнала от отца, футболиста Евгения Алдонина. Вера позже вспоминала, что сразу обратила внимание на странные взгляды родителей своих одноклассников и грустный вид отца. Узнав о смерти родного человека, девочка не смогла сдержать слез. Она не хотела в это верить.

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