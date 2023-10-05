«Теперь ты одна из нас»: Диана Крюгер вспомнила, как Брэд Питт помог ей справиться с бременем славы

Немецкая актриса Диана Крюгер получила мировую известность в 2004 году, в том числе благодаря роли Елены в масштабном историческом фильме «Троя». Слава оказалась тяжелым бременем для блондинки, но ее вовремя поддержал коллега по киноленте Брэд Питт. Его теплые слова 47-летняя артистка вспомнила в новом интервью.

«Это было волнующе, но в то же время это был цирк, — вспоминает Диана создание «Трои». — Съемки были огромными, папарацци летали на вертолете, высматривая Брэда Питта. Это было безумие!» «Когда фильм выходил на экраны, немецкая пресса была ко мне очень жестока. Они нашли моего отца, которого я не видела с 13 лет. Они сочинили кучу историй. Это было действительно жестко».

Тот период выдался для актрисы трудным и болезненным. Она начала думать, что не справится с голливудской славой, и лучше не выходить на этот уровень. Но ее партнер по фильму помог Диане разобраться в чувствах.

«Брэд видел, что я расстроена. Он пришел ко мне в комнату и сказал: «Я слышал кое-что и хочу, чтобы ты знала, что теперь ты одна из нас. Не позволяй им добраться до тебя». Он был невероятно добр. Это действительно многое для меня изменило», — поведала Крюгер изданию Variety.

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Напомним, после «Трои» она снялась в фильмах «Сокровище нации», «Бесславные ублюдки», «Прощай, моя королева», «На пределе» и многих других.