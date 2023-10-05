«Единственное, чего в жизни мне не хватало, я нашла»: Клава Кока ответила критикам ее выбора в любви

После финала реалити-шоу «Сердце Клавы» на канале «Пятница!» поп-звезда Клава Кока столкнулась с критикой поклонников. Многие не поверили в искренность ее чувств к победителю проекта Александру Поверину. Зрители оставили в соцсетях множество комментариев о том, что отношения пары построены на пиаре, либо певица должна была выбрать другого кандидата.

Сама Клава, почитав эти отзывы, не смогла промолчать и опубликовала ответ для тех, кто не верит в ее счастье.

«Вот делаешь проект на всю страну, открывая нараспашку свое сердце. Показывая себя настоящую, показывая свою семью, близких, демонстрируя свои ценности и мысли. Без капли притворства, впускаешь миллионы людей в свою душу, чтобы заставить поверить в любовь», - пишет Клава в Telegram. «В ответ большинство считывают все это за неискренность, осуждая выбор и не принимая того, кто стал мне родным. Честно: единственное, чего в моей жизни мне не хватало, я нашла. И даже если такова цена, от своего я не откажусь никогда, что бы вы не говорили».

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27-летняя звезда не забыла поблагодарить тех поклонников, кто одобрил ее выбор и пожелал счастья с новым мужчиной.