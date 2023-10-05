Эмма Стоун: «Если бы мне больше никогда не пришлось разговаривать, я была бы в восторге»

4 октября на Нью-Йоркском кинофестивале состоялась премьера нового фильма с Эммой Стоун. Речь идет о короткометражке под названием Bleat, в которой совсем нет диалогов. Можно сказать, что это немое кино.

В интервью журналистам 34-летняя актриса поделилась, что создание немого фильма стало для нее «сбывшейся мечтой».

«Если бы мне больше никогда не пришлось разговаривать, я была бы в восторге. И многие другие люди тоже… — цитирует голливудскую звезду издание Variety. — Я серьезно. Мне больше всего нравится не говорить. Я часто думаю о том, что мы могли бы сократить многие строчки диалога, потому что люди могут сказать гораздо больше, не говоря ни слова».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Актриса добавила, что собирается сняться в еще одном немом проекте, но только когда закончатся актерские забастовки в Америке.