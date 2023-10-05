Волочкова в банке спряталась за веником: взобралась на полок и прикрыла интимное

Анастасия Волочкова в начале октября успела угодить в неприятную историю со шпагатом на самолете. И чтобы снять стресс, поспешила использовать проверенный способ – попариться в баньке.

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Далеко ходить теперь не надо, парную балерине отремонтировали и она теперь исправно работает. Довольная звезда взобралась на полок, постелив на поверхность снятую с себя простынку, и осталась в чем мать родила. А вот про шапочку не забыла.

Прикрыла интимное балерина пышным березовым веником. Это ее любимое занятие выходными вечерами. Правда, из-за истории с самолетом пришлось проводить процедуры последи рабочей недели. Но от этого артистке стало только лучше.