Кушанашвили – про женитьбу Комиссаренко на вебкамщице: «Слава был у нее 15-м за неделю»

Отар Кушанашвили высказался о переплете, в который угодил комик Слава Комиссаренко с молодой женой-вебкамщицей. Экс-звезда шоу Stand Up в сентябре женился на 26-летеней Юлии, и внимательные подписчики по фотографиям опознали модель интимного жанра. О чем поспешили доложить новоиспеченному мужу.
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Комиссаренко сделал признание в том, что ничего не знал о прошлом промысле своей избранницы. Более того, она ему не созналась даже когда он привел неопровержимые улики. И после всего этого Слава принял решение о разводе.
Кушанашвили считает, что Комиссаренко наделал кучу ошибок в этой своей истории. И высказал собственное мнение в своей передаче «Каково!?» на YouTube.
«На парня набросились, а он оказался недалеким и выкатил огромное письмо. Слава был 15-м за неделю, когда предложил ей обручальное кольцо», - порассуждал шоумен.
«Вместо того, чтобы набрать в рот воды, он публикует текст. Зачем ты объясняешься с публикой, Слава?! Ну и случился у тебя такой камуфлет, но ты же воздушный легкий человек… ты был таким искрометным. Уйди из поля зрения!».