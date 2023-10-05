Кушанашвили – про женитьбу Комиссаренко на вебкамщице: «Слава был у нее 15-м за неделю»

Отар Кушанашвили высказался о переплете, в который угодил комик Слава Комиссаренко с молодой женой-вебкамщицей. Экс-звезда шоу Stand Up в сентябре женился на 26-летеней Юлии, и внимательные подписчики по фотографиям опознали модель интимного жанра. О чем поспешили доложить новоиспеченному мужу.

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Комиссаренко сделал признание в том, что ничего не знал о прошлом промысле своей избранницы. Более того, она ему не созналась даже когда он привел неопровержимые улики. И после всего этого Слава принял решение о разводе.

Кушанашвили считает, что Комиссаренко наделал кучу ошибок в этой своей истории. И высказал собственное мнение в своей передаче «Каково!?» на YouTube.