Суд лишил сбежавшую Дапкунайте московской прописки

Ингеборга Дапкунайте и ее сын Алекс накануне были выписаны через суд из московской квартиры в центре столицы. Актриса сбежала из России еще в 2022 году и продала жилье на Никитском бульваре за 100 млн рублей. А вот по документам не покинула трехкомнатные хоромы.

В суд на Ингеборгу подал новый владелец квартиры, 60-летний Рубен Худавердян. Он требовал снять актрису с регистрационного учета, то есть лишить прописки. И накануне суд удовлетворил это требование.

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Добавим, что квартиру Дапкунайте продала весной 2023 года. Когда получила за нее деньги, то сразу пропала. Решал вопрос с ее пропиской новый владелец.

По материалам сайта kp.ru