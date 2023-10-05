Сидят на пирсе, ножками болтают: Иглесиас на редком видео показал, как подросли дети от Курниковой - две блондинки, один брюнет

Редкие семейные кадры Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой попали в Сеть. Сам артист опубликовал видео со своими тремя детьми от русской теннисистки, и поклонники ахнули, увидев, как уже выросли ребятишки.

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Две дочки и один сыночек звезд сидят на пирсе и болтают ножками, пока их папа пытается привлечь к себе внимание зажигательными танцами. Но, кажется, до отцовских выкрутасов им совсем нет дела.