Сидят на пирсе, ножками болтают: Иглесиас на редком видео показал, как подросли дети от Курниковой - две блондинки, один брюнет

Редкие семейные кадры Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой попали в Сеть. Сам артист опубликовал видео со своими тремя детьми от русской теннисистки, и поклонники ахнули, увидев, как уже выросли ребятишки.
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Две дочки и один сыночек звезд сидят на пирсе и болтают ножками, пока их папа пытается привлечь к себе внимание зажигательными танцами. Но, кажется, до отцовских выкрутасов им совсем нет дела.
Первенцы-близнецы появились у Курниковой от Иглесиаса в 2017 году. Это сын Лукас и дочка Люси, которые растут копиями своих родителей: мальчик брюнет как папа, девочка – мамино подобие. В 2020 году родилась третья наследница, которую назвали Машей, и она тоже становится похожа на свою светловолосую маму.